Tahran'da İngiliz Büyükelçiliği'ne baskın

T24 - İran'da bir grup öğrenci Tahran'da bulunan İngiltere Büyükelçiliği'ne baskın düzenledi. Elçilik binasına giren İranlı öğrenciler, İngiliz bayrağını indirerek yerine İran bayrağı çekti. Öğrencilerin Tahran dışında bir elçilik rezidansını da işgal ettiği belirtildi. Altı elçilik çalışanının rehin alındığı iddia edildi. Polis 6 saat sonra elçilikteki göstericileri dışarı çıkarmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.











İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen İngiltere karşıtı gösteriler sırasında bir grup İranlı öğrenci, İngiliz Büyükelçilik binasına baskın düzenledi. Londra'nın İran'a yönelik yaptırım kararlarını protesto eden göstericiler, elçilik binasının önündeki İngiliz bayrağını indirip, yerine İran bayrağını çekti.





6 elçilik çalışanı rehin alındı



İran Mehr Haber Ajansı ise, Tahran'ın kuzeyindeki İngiliz elçiliği rezidansında 6 elçilik çalışanının rehin alındığını duyurdu. Ancak haber ajansı, daha sonra elçilik çalışanlarının rehin alındığı haberini internet sayfasında çıkardı.





Molotof kokteyli ile saldırdılar



Bayrağı indiren öğrenciler, 'İngiltere'ye ölüm' sloganları eşliğinde İngiliz bayrağını yaktı ve elçilik binasını taş yağmuruna tuttu. Protestocuların, elçilik binasına girip burada bulunan çeşitli belgeleri yakarak pencerelerden attığı görüldü.





İran: Elçilik saldırısı planlı değildi



İranlı yetkililer, öğrencilerin İngiliz elçiliğine girmesini önlemeye çalıştıklarını ancak hala içerde 50 kadar protestocunun bulunduğu belirtti. Uluslararası haber ajansı Reuters'a açıklama yapan bir İranlı yetkili de, İngiliz elçiliği baskınının planlı olmadığını belirtti.





Personel arka kapıdan kaçtı



Elçilik binasını basan öğrenciler, hem bina içinde hem de dışarıda molotof kokteyli ile güvenlik güçlerine ve elçilik personeline saldırırken, elçilik çalışanları binanın arka kapısından kaçmaya çalıştı.





Büyükelçi sınır dışı edilecekti



İran, geçtiğimiz pazar günü İngiltere'yle diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürme kararı almıştı. İran meclisinin kabul ettiği tasarıya göre, İngiltere ile ekonomik ve ticari ilişkiler en düşük seviyeye indirilecek ve İngiltere'nin Tahran büyükelçisi iki hafta içinde sınır dışı edilecekti.



Meclis'teki görüşmeler sırasında bir milletvekili, 1979'de Amerikan büyükelçiliğinin işgal edilmesini hatırlatarak, öfkeli İranlıların İngiltere Büyükelçiliği’ni basabileceğini savunmuştu.



Tahran yönetiminin ilişkilerin seviyesini düşürme kararının Londra'nın tüm İngiliz finansal kurumlarına, İranlı kuruluşlarla çalışma yasağı getirmesine tepki olarak alındığı belirtiliyor.





İran'da protestolar sona erdi



Öğrenciler elçilikten ayrılırken okudukları bildiride, direnişlerinin devam edeceğini ve diplomatik ilişkilerin düşürülmesini yeterli görmediğini ifade ederek, ilişkilerin sona erdirilmesini istediğini belirtti.



Gösteriler yaklaşık 6 saat sürdü. Elçilik binasının bulunduğu alan İran polisi tarafından korumaya alındı.



Tahran Valisi Murteza Temeddün de elçiliğin bulunduğu alana gelerek inceleme yaptı.





