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Dünya

Tahran'da Davud yıldızı krizi

Havayolları binasının çatısında, İsrail bayrağında da bulunan Hz. Davud yıldızının çizili olduğu ortaya çıktı...

29 Kasım 2010 02:00

T24 - İran’ın başkenti Tahran’daki İran Havayolları binasının çatısında, İsrail bayrağında da bulunan Hz. Davud yıldızının çizili olduğu ortaya çıktı. 

Tahran Havalimanı’nda Davud yıldızıİran yerel medyasına yansıyan ve İsrail’in Yediot Aharanot Gazetesi tarafından da yayımlanan haberde, Tahran’daki bir havalimanında bulunan binanın, 1979’daki İslam Devrimi’nden önce, Şah Rıza Pehlevi döneminde “İsrailli mühendisler” tarafından yapıldığı bildirildi. Yıldızın varlığının geçtiğimiz günlerde internet atlası Google Earth sayesinde keşfedildiği belirtilerek, “Devrimden 32 yıl sonra bu Siyonist simgenin hala kaldırılmadığını görmek ilginç” ifadesi kullanıldı. Haberlerde havalimanının ismi verilmedi. Tahran’da İmam Humeyni ve Mehrabad adlı iki havalimanı var.

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