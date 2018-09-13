Tahran'da cesetleri 30 yıl sonra bulunan askerler için tören

Ekber Karabağ / Tahran, 13 Eylül (DHA) - İran-Irak savaşında yaşamını yitiren ve cesetlerine 30 yıl sonra ulaşılan 135 İranlı asker için Tahran\'da tören düzenlendi.

Tahran\'ın en işlek caddelerinden İnkılâp Caddesi\'nde Tahran Üniversitesi önünden yapılan törene on binlerce kişi katıldı. Askerler, İran bayrağına sarılı tabutlarda gözyaşları ve ağıtlarla uğurlandı.

İran-Irak sınır bölgesindeki savaş cephelerinde yapılan araştırmalar sonucu bulunan 135 askerden yalnızca 17\'sinin kimliğinin belirlenebildiği açıklandı.

Askerler, Tahran\'daki törenin ardından ülkenin çeşitli kentlerinde toprağa verilecek.

Irak\'ın 1980\'de İran\'a saldırmasıyla başlayan ve 1988\'e kadar süren Irak-İran savaşında, yüz binlerce kişi yaşamını yitirirken, yetkililerin aktardığına göre, bazı askerlerin cesedine hala ulaşılmış değil.