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Dünya

Tahran'da bombalı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

İran'ın başkenti Tahran güne bombalı saldırıyla uyandı. Tahran Üniversitesi yakınlarındaki

11 Ocak 2012 02:00

T24 - İran’ın başkent Tahran’da düzenlenen bir bombalı suikastta nükleer fizikçi Mustafa Ahmedi Roşan öldürüldü. Patlamada iki kişi de yaralandı.

Fars Haber Ajansı, suikastta kullanılan manyetik bombanın, bir motosiklet sürücüsü tarafından Roşan’ın aracına monte edildiğini bildirdi.

Roşan’a düzenlenen suikast, iki yıl önce Tahran Üniversitesi’nde nükleer fizik uzmanı olan Mesud Ali Muhammedi’ye düzenlenen suikastla aynı tarihe denk geldi.

Tahran acil durum hizmetleri sorumlusu Hasan Abbasi ise ISNA haber ajansına verdiği bilgide, “Allame Tebati Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi yakınlarındaki Ketabi Meydanı’nda, Peugeot 405 model bir otomobilin havaya uçtuğunu ve patlamada bir kişinin öldüğünü” ifade etti.


İsrail'e suçlama

Roşan’a düzenlenen suikast, iki yıl önce Tahran Üniversitesi’nde nükleer fizik uzmanı olan Mesud Ali Muhammedi’ye düzenlenen suikastla aynı tarihe denk geldi.  Tahran Vali Yardımcısı Safar Ali Bratloo, saldırıdan İsrail’i sorumlu tuttu.

El Alem televizyonuna konuşan Bratloo, “Bu saldırının sorumluluğu Siyonist rejime ait… Geçmişte suikasta kurban giden nükleer fizikçilere düzenlenen saldırılarla en son saldırı benzerlikler içeriyor” dedi.

Bratloo aynı zamanda, Mart ayında düzenlenecek parlamento seçimlerinin sabote edilmek istendiğini öne sürdü.


Natanz nükleer tesisinde çalışıyordu

Roşan’ın akademisyen olduğu Şerif Üniversitesi’nin internet sitesinde, 32 yaşındaki nükleer fizikçinin İsfahan kentindeki Natanz uranyum zenginleştirme tesisinde görev aldığı ifade edildi.

Açıklamada, “Roşan’ın gazların ayrışımında kullanılan polimetrik süzgeç yapımı projesinde görev aldığı” bilgisi verildi. Nükleer fizikçinin, 10 yıl önce Şerif Üniversitesi’nden mezun olduğu öğrenildi.


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