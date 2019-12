İranlı fotoğrafçı Kian Amani’nin çarpıcı foto-öyküsü:

Fotoğraflarda Tahran’da bir bankta oturup sohbet eden bir çiftin nasıl ahlak polisinin hedefi haline geldiği an be an görülüyor.













Fotoğrafların ilkinde çift samimi bir şekilde sohbet ederken, sonraki fotoğrafta polis ceketi giyen bir adam yavaş yavaş çifte yaklaşıp onları dinliyor. Daha sonra bankın önüne gelen polis, çiftin kimliklerini kontrol ediyor. Bir sonraki fotoğrafta ise çift polis tarafından sorgulanmak üzere götürülüyor.