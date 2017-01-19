Tahran'da 17 katlı tarihi binada yangın; en az 30 itfaiyeci hayatını kaybetti!

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği binasının bulunduğu İstanbul Dört Yol kavşağında (Çahar Rahı İstanbul) yer alan plastik ve tekstil atölyelerinin bulunduğu 17 katlı Plasku İş Merkezi, çıkan yangın sonucu çöktü. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda 30 itfaiyecinin hayatını kaybettiği, en az 50 kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi.

İran devlet televizyonu, Plasku'nun Tahran'ın en eski binalarından biri olduğu vurguladı. Plasku, Tahran'daki binalar arasında simgesel bir nitelik taşıyordu. ​Bina 1960'lı yıllarda İranlı Yahudi işadamı Habib Elghanian tarafından yaptırılmıştı. Elghanian'ın plastik fabrikasının ismini taşıyan bina, döneminin en yüksek yapısıydı. Türkiye ve İngiltere büyükelçilikleri boşaltıldı Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nden alınan bilgiye göre, yanan binanın çökmesi ihtimaliyle Türkiye büyükelçiliğinin boşaltıldığı ve çökmenin büyükelçilik binasına zarar vermediği belirtildi. İşte 17 katlı binanın çökme anı: <p> </p> <p><strong>Ayrıntılar geliyor...</strong></p> <div style="clear:both;"><iframe allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-tweet-id="822001182990336001" frameborder="0" id="twitter-widget-4" scrolling="no" title="Twitter Tweeti">