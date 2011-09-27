T24 LogoT24 Logo
Dünya

Tahran: Türkiye’nin İsrail çıkışları gösteriş

İran’ın dini lideri ve bir numaralı adamı Ayetullah Ali Hamaney’in askeri danışmanı Orgeneral Yahya Rahim...

27 Eylül 2011 03:00

T24 - İran’ın dini lideri ve bir numaralı adamı Ayetullah Ali Hamaney’in askeri danışmanı Orgeneral Yahya Rahim Safevi, Türkiye’nin İsrail çıkışlarının siyasi bir gösteriden başka bir şey olmadığını ileri sürdü. 

Son haftalarda Türkiye’ye sık sık füze kalkanı konusunda eleştiriler yönelten Tahran’dan bu kez de İsrail’le ilgili bir iddia geldi.  

Bu iddianın sahibi İran’ın dini lideri ve bir numaralı adamı Ayetullah Ali Hamaney’in askeri danışmanı Orgeneral Yahya Rahim Safevi.  

Sfevi, Türkiye’nin İsrail çıkışlarının siyasi bir gösteriden başka bir şey olmadığını ileri sürdü.  

Safevi, Ankara ile Tel Aviv’in perde arkasında görüşmelere devam ettiğini de iddia etti.  

Fars Haber Ajansı’nın haberine göre Orgeneral Safevi, "Türkiye’nin Siyonistlere karşı çıkışları siyasi bir gösteri. Türkler Siyonist rejimle ilişkilerini perde arkasında yürütmeye devam ediyor" diye konuştu. 

Fars Haber Ajansı da, Türkiye’nin görünüşte aldığı İsrail karşıtı pozisyona karşılık, İran ve Suriye’nin Türkiye’deki NATO füze kalkanının İsrail’i korumaya yönelik olduğuna inandığını yazdı. 



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24