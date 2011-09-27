Tahran: Türkiye’nin İsrail çıkışları gösteriş

T24 - İran’ın dini lideri ve bir numaralı adamı Ayetullah Ali Hamaney’in askeri danışmanı Orgeneral Yahya Rahim Safevi, Türkiye’nin İsrail çıkışlarının siyasi bir gösteriden başka bir şey olmadığını ileri sürdü.



Son haftalarda Türkiye’ye sık sık füze kalkanı konusunda eleştiriler yönelten Tahran’dan bu kez de İsrail’le ilgili bir iddia geldi.



Bu iddianın sahibi İran’ın dini lideri ve bir numaralı adamı Ayetullah Ali Hamaney’in askeri danışmanı Orgeneral Yahya Rahim Safevi.



Sfevi, Türkiye’nin İsrail çıkışlarının siyasi bir gösteriden başka bir şey olmadığını ileri sürdü.



Safevi, Ankara ile Tel Aviv’in perde arkasında görüşmelere devam ettiğini de iddia etti.



Fars Haber Ajansı’nın haberine göre Orgeneral Safevi, "Türkiye’nin Siyonistlere karşı çıkışları siyasi bir gösteri. Türkler Siyonist rejimle ilişkilerini perde arkasında yürütmeye devam ediyor" diye konuştu.



Fars Haber Ajansı da, Türkiye’nin görünüşte aldığı İsrail karşıtı pozisyona karşılık, İran ve Suriye’nin Türkiye’deki NATO füze kalkanının İsrail’i korumaya yönelik olduğuna inandığını yazdı.







