-TAHRAN MUTABAKATINDA ONAY EKSİK VİYANA (A.A) - 19.08.2010 - İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerde Türkiye ve İran'ın da katılması konusunun İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna (UAEK) sunduğu son mektupta yer aldığı, ancak bunun temenniden ibaret olduğu, gerçekleşmesi için bütün tarafların onayının alınması gerektiği bildirildi. İran'ın, UAEK başkanı Yukiya Amano'ya sunduğu son mektubun içeriği konusunda bilgi veren diplomatik bir kaynak, İran'ın mektupta, "ABD, Rusya ve Fransa ile UAEK'nın oluşturduğu Viyana grubuyla uranyum takasına ilişkin, Tahran mutabakatı temelinde ön koşulsuz olarak görüşmeye hazır olduğunu" beyan ederek, "Tahran mutabakatına taraf olan Türkiye ve Brezilya'nın da görüşme masasında bulunmasını istediğini" belirtti. İran'ın bu isteğinin "sadece bir temenni olduğuna" işaret eden aynı kaynak, İran ile Viyana grubu arasında yapılacak görüşmeye Türkiye ve Brezilya'nın katılabilmesinin bu iki ülkenin yanısıra Viyana grubu üyesi ABD, Rusya ve Fransa'nın da onaylamasıyla mümkün olabileceğini kaydetti. İran tarafından sunulan son mektubun UAEK başkanı Yukiya Amano tarafından Viyana grubu üyesi ülkelere gönderildiğini ve bu ülkelerin vereceği yanıta göre görüşme tarihinin belirleneceğini ifade eden diplomatik kaynak, İran'ın görüşmeye ön koşulsuz olarak hazır olduğunu beyan etmesinin görüşmenin kısa sürede gerçekleşmesine yardımcı olacağı tahmininde bulundu. Aynı kaynak, mektupta İran yönetiminin Tahran'daki reaktörde kullanılmak üzere Viyana grubu üyesi ülkelerden Tahran mutabakatı temelinde yakıt (yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyum) almak istediğini belirterek reaktörün tarihçesi ve teknik özellikleri konusunda bilgi sunduğunu söyledi. -TAHRAN MUTABAKATI - İran ile Viyana grubu arasında uranyum takası konusundaki anlaşmazlığı gidermek üzere devreye giren Türkiye ve Brezilya bu yıl 17 Mayıs'ta Tahran'da üçlü mutabakat zaptı imzalamıştı. Tahran'da imzalanan ve 10 maddeden oluşan mutabakat zaptında İran yönetimi "düşük oranda zenginleştirdiği 1200 kilogram uranyumu Türkiye'ye emanet bırakmayı kabul ettiğini" beyan ederek, Viyana grubunun buna karşılık İran'a 120 kilogram yakıtı (yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyum) teslim etmekle mükellef olduğunu ilan etmişti. Tahran mutabakatında, "Viyana grubu, olumlu cevap verdikten sonra İran, düşük oranda zenginleştirilmiş 1200 kilogram uranyumu bir ayda Türkiye'ye göndermeyi kabul ederken, Viyana grubunun da bir yılda 120 kilogram yakıtı İran'a teslim etmesi" istenmişti. Taraflar ayrıca, Anlaşmanın tüm maddelerine riayet edilmemesi halinde İran'ın verdiği uranyumu geri isteme hakkına sahip olduğu ve Türkiye'nin de bu istek doğrultusunda iadeyi gerçekleştireceğini taahhüt etmişlerdi. İran yönetiminin UAEK'ya sunduğu son mektubun kurum başkanı Yukiya Amano tarafından Viyana grubu üyesi ülkelere iletildiğini anımsatan Viyana'daki diplomatik kaynaklar, görüşmelerin eylül ayının ilk haftasında başlayabileceğini belirtiyorlar.