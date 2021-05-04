Tahran'da üst düzey bir İsviçreli diplomat yaşadığı binadan düştükten sonra ölü bulundu

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İsviçre'nin İran Büyükelçiliği'nin başkatibinin, başkent Tahran'da yaşadığı yüksek binadan düştükten sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, İran Büyükelçiliği'nde görev yapan bir kişinin "kaza sonucu" hayatını kaybettiğini açıkladı ve isim paylaşmadı. İran haber ajanslarına konuşan bir acil durum sözcüsü, hayatını kaybeden kişinin büyükelçiliği başkatibi olduğunu söyledi.

İran acil durum servisleri sözcüsü, diplomatın düşüş nedeninin henüz bilinmediğini ifade etti.

Diplomatın cesedinin bir bahçıvan tarafından düştüğü binanın bahçesinde bulunduğu ifade edildi.

ISNA diplomatın 51, diğer ajanslar ise 52 yaşında olduğunu ifade etti.