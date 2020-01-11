T24 LogoT24 Logo
Dünya

Tahran'da uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma, hükümet karşıtı gösteriye dönüştü

11 Ocak 2020 19:45

İran'ın başkenti Tahran'da düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma hükümet karşıtı gösteriye dönüştü. Göstericiler "Bana fitneci deme, fitnecinin kendisi sensin" sloganları attı.

Başkentteki Emir Kebir Üniversitesinin önünde İran'ın düşürdüğü Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için düzenlenen gösteride hükümet karşıtı sloganlar atıldı.

​Toplanan kalabalık "Devrim Muhafızları utan, ülkeyi rahat bırak", "Diktatöre ölüm", "Yalancılar istifa", "Silahlı kuvvetler genel komutanı (Hameney) istifa", "Bana fitneci deme, fitnecinin kendisi sensin" sloganları attı.

İran özel harekat polisleri, atılan sert sloganların ardından öfkeli kalabalığa müdahale etti. Polis gösteri yerine giden yolları kapattı ve vatandaşların o tarafa doğru gitmesine izin vermedi.

ETİKETLER

Tahranİranuçakyolcu uçağıUkrayna uçağıİran Ukrayna
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24