'Tahminlerden daha ağır bir yıkım'

T24 -

Başkentin 20 kilometre dışındaki Leogane kasabasına giden BBC muhabirleri, bölgenin bir kıyamet yerini andırdığını, hemen hemen bütün binaların yıkıldığını, binlerce kişinin evsiz kaldığını aktarıyor.Port au Prince'te ise hayatta kalanlar çaresiz bir şekilde yardım malzemelerinin kendilerine ulaştırılmasını bekliyor.Öte yandan kurtarma ekiplerinin pazar günü bir kadını enkaz altında sağ çıkarması salı gününden bu yana karamsar haberlerin geldiği Haiti'den umut ışığı içeren bir ayrıntı oldu.Depremzedenin eşi Reinhard Riedl, ''Bu bir mucize'' diye karşıladı haberi.Birleşmiş Milletler, Port au Prince'in 20 kilometre batısındaki Leogane'de binaların yüzde 80-90'unun yıkıldığını açıkladı.Bölgeye giden BBC muhabiri Mark Doyle da, halkın şeker kamışı tarlalarına sığındıklarını söylüyor.Bir depremzede ise, Haiti'ye Amerika Birleşik Devletleri'nden annesinin cenaze törenine katılmak için gittiğini, ama depremde eşini kaybettiğini, şu ana kadar da herhangi bir yardım almadıklarını kaydetti.BM Gıda Programı Sözcüsü David Orr ise, binlerce kişinin hayatını kaybetmiş olmasından endişe ettiklerini söylüyor.BM'nin başlattığı yardım kampanyasında 560 milyon civarında bağış toplanırken, bu kaynakla üç milyon kişiye altı ay süreyle yardım edilmesi hedefleniyor.Öte yandan uluslararası yardım da havaalanına ulaşmaya devam ediyor.Hafta boyunca zorlanılan yardım ulaştırma çalışmalarında kısmen de olsa ilerleme kaydedildiği, başkentin bazı bölümlerine yardım götürüldüğü bildirildi.Ancak havaalanında biriken yardım malzemelerinin yollardaki tıkanıklıklar nedeniyle hala yığılmış durumda.BM bir yandan da yakıt sıkıntısıyla karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulunuyor.Yardım çalışmaları eşgüdümünden sorumlu BM yetkilisi Elizabeth Byrs, ''Yakıt kilit önemde, yardım götürebilmek ve yaralıları taşıyabilmek için yakıta ihtiyacımız var'' dedi.Haiti'de depremzedelere yardım çalışmaları tüm yoğunluğuyla sürerken, güvenlik kaygıları giderek artıyor.On binlerce kişinin ölümüne neden olan depremden bir kaç gün sonra bazı çetelerin halka saldırdığı ve yağmalamalar olduğu bildiriliyor.Cumartesi günü başkentte yardım mazlemelerinin paylaşılması konusunda kavga çıktığı haberleri de geliyor.Salı günü meydana gelen 7 şiddetindeki depremde ölü sayısına ilişkin de belirsizlik var.Haiti Başbakanı Jean Max Bellerive 100 bin ölü tahmininin asgari olacağını söylüyor.Depremde ölenler arasında üç bakan ve çok sayıda da senatörün bulunduğu bildiriliyor.başkente gıda taşımaya başladı.