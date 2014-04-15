Tahminler iyimser



Almanya hükümeti ekonomik canlanmanın bu ve önümüzdeki yıllarda etkisini göstereceği kanaatini taşıyor. Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel ilkbahar tahmin raporu hakkında bilgi verdiği basın toplantısında Almanya'nın büyüme hızının bu yıl yüzde 1,8, 2015 yılında ise yüzde 2 olacağını söyledi. 2013 yılında Almanya'nın ekonomik büyüme hızı yüzde 0,4'te kalmıştı. Bakan Gabriel Alman ekonomisinin istikrarlı canlanma rotasına girdiğini ve önlerinde ekonomik bakımdan başarılı iki yılın olduğunu belirtti.

Almanya Ekonomi Bakanı, özel sektördeki sermaye yatırımlarının arttığına işaretle, satış beklentisi düzelen sanayi sektörünün yatırımlarını iki yılda yüzde dört oranında arttırarak büyümeye yoğun katkıda bulunacağını dile getirdi. Artan ücretler ve düşen enflasyonun özel tüketim harcamalarının hissedilir şekilde artmasına yarayacağını belirten Gabriel ekonomik bakımdan faal nüfusun bu yıl 240 bin, 2015 yılında ise 120 bin artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

İhracatın bu yıl yüzde 4,1, önümüzdeki yıl ise yüzde 4,6 oranında artmasında Euro Bölgesi ülkelerinden daha fazla talep gelmesi önemli rol oynayacak. Yurtiçi talepteki artış ithalata da yansıyacak. Bu suretle Almanya'nın ödemeler dengesi fazlası azalmaya başlayacak.

Ekonomik araştırma enstitülerinin ilkbahar tahmin raporunda da büyüme hızının bu yıl yüzde 1,9, 2015'te ise yüzde 2 olacağı belirtilmekteydi. Federal hükümetin verilerine dayandırılan vergi gelirleriyle ilgili tahminler mayıs ayında açıklanacak.