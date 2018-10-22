Tahliyesine itiraz edilen Zekeriya Öz'ün gizli tanığı uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti bulunamıyor

Önceki gün ( 20 Ekim cumartesi) tahliye edilen uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerif Zindaşti hakkında itiraz üzerine yeniden tutuklama kararı çıkarıldı. Ergenekon davasında Zekeriya Öz'ün gizli tanığı olan zanlı bulunamıyor.

Naci Şerif Zindaşti "suç örgütü yönetmek ve kasten adam öldürme" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

'FETÖ' soruşturması kapsamında aranan firari savcı Zekeriya Öz ile olan bağlantısıyla da biliniyor.

Zekeriya Öz'ün, Ergenekon davasında "terazi" kod adıyla gizli tanık yaptığı Zindaşti, verdiği ifadelerle balyoz ve Hrant Dink davalarının hâkimlerinin görevden alınmasına neden olmuştu.

Zindaşti'nin 'FETÖ' tutuklusu ABD Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz ile görüştüğü de tespit edilmişti.

Sanığın, kızı ve şoförü 2014 yılında Büyükçekmece'de uyuşturucu hesaplaşması nedeniyle öldürülmüştü.