Tahliyesine 1 yıl kala 20 yıl ceza alınca intihar etti

Siirt E Tipi Cezaevi'nden cezasının bitimine bir yıl kaldığı için Siirt Açık Cezaevi'ne gönderilen 23 yaşındaki Veysel Yıldırım, yargılandığı başka bir davadan 19 yıl hapis cezasına çarptırılınca, kaldığı koğuşta intihar etti.

İşlediği adli bir suç nedeniyle kaldığı Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'nde yatan Veysel Yıldırım, cezasının bitimine 1 yıl kaldığı için Siirt Açık Cezaevi'ne gönderildi. Bir süre burada kalan Yıldırım, gasp suçunu işlediği iddiasıyla yargılandığı Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki başka bir davanın karara bağlanması sonucu 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bunun üzerine Yıldırım, Açık Cezaevi'nden alınarak tekrar E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Tahliye olmayı beklerken 19 yıl hapis cezasına çarptırılan Yıldırım, akşam kaldığı koğuşta, koğuşun tavanına astığı nevresimle intihar etti. Yıldırım'ın cansız bedenini tavana asılı olarak bulan mahkum arkadaşları, durumu cezaevi yönetimine bildirdi. Daha sonra olay yerine gelen görevliler, yapılan incelemeden sonra Yıldırım'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (cnnturk.com)