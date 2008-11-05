Tahliyeci rektör adayı

Hüseyin Üzmez’in tahliyesinde etkili olan Adli Tıp 6. İhtisas Kurulu raporunda imzası olan Kadın Doğum Uzmanı Prof. Seyfettin Uludağ, İstanbul Üniversitesi (İÜ) rektörlüğüne aday oldu.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi olan Uludağ, Üzmez Raporu’nu veren altı kişiden biri.Uludağ, bir kaç gün önce bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada imzaladığı raporu savundu. “Kararımız doğru ama neden kanal kanal dolaşıyor?” diyen Uludağ, rapordan değil, Üzmez’in şov yapmasından rahatsız olduğunu belirtti. Uludağ, kendisinin B.Ç.’yle bizzat konuşmadan, ‘konuşulanları dinleyerek’ imza verdiğini belirtirken, tahliye kararının rapordan kaynaklanmadığını öne sürdü.