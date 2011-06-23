-TAHLİYE TALEPLERİNİN YASAL DAYANAĞI YOK İSTANBUL (A.A) - 23.06.2011 - İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin oy çokluğuyla ikinci ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu yargılandıkları sırada milletvekili seçilen Prof. Dr. Mehmet Haberal ile gazeteci-yazar Mustafa Balbay'ın bu hallerinin devamına ilişkin olarak aldığı kararda, ''herhangi bir yasal dayanağı olmayan tahliye taleplerinin reddine'' ifadesi kullanıldı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin oy çokluğuyla aldığı kararda, dosya kapsamı, sanıklara ayrı ayrı isnat edilen suçlamalar ve bunlarla ilgili sevk maddeleri, delillerin tamamının toplanmamış olması, dosyadaki belgeler ve raporlar, atılı suçların işlendiği konusunda kuvvetli suç şüphe sebeplerinin varlığının devam etmesi, bu suçların CMK'nın 100/3. maddesinde sayılan suçlardan olması ve bir kısım sanıkların savunmalarının alınmamış olmaması gerekçeler arasında sayıldı. Bu nedenlerle Haberal ve Balbay'ın tutukluluk hallerinin devamına hükmedildiği belirtilen kararda, ''herhangi bir yasal dayanağı olmayan tahliye taleplerinin reddine'' ifadesi kullanıldı. Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına ilişkin kararın bir örneğinin acilen TBMM'ye gönderilmesini hükme bağladı. Söz konusu karara Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün muhalif kaldı.