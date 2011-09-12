-Tahliye taleplerine red İSTANBUL (A.A) - 12.09.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Odatv'de yapılan aramalara ilişkin açılan davayla ilgili hazırlanan tensip zaptında, Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı ile gazeteciler Ahmet Şık, Nedim Şener ve Soner Yalçın'ın da aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 14 şüphelinin tahliye talepleri reddedildi. Özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan tensip zaptında, ''sanıkların üzerlerine atılı suçun niteliği, kaçma şüphesinin devam etmesi ve delilleri karartma ihtimali bulunması'' nedeniyle tahliye taleplerinin reddine karar verildi. Sanık Ahmet Şık'ın, savunmasını hazırlayabilmesi için cezaevinde gerekli ortamın hazırlanmasına ilişkin talebini içeren dilekçenin bir örneğinin de gereğinin takdir ve ifası için cezaevi müdürlüğüne gönderilmesine hükmedildi.