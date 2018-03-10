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Tahliye olan Murat Sabuncu'dan ilk açıklama: Bugün Akın Atalay'ın doğum günü...

Murat Sabuncu 495 gün sonra Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi

Murat Sabunbcu ve eşi Eylem Türk Sabuncu / Fotoğraf T24

10 Mart 2018 03:35

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla yargılanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu tahliyesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, Akın Atalay'ın tutukluluğuna vurgu yaptı. Sabuncu "En kısa zamanda onu da yanımıza alıp, bağımsız gazetecilik hedefimize olduğunca devam etmek istiyoruz" dedi.

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Murat Sabuncu şu açıklamayı yaptı:

"Düşünce ve fikir özgürlüğü yüzünden cezaevinde sadece biz yoktuk. Hâlâ gazeteciler, avukatlar, milletvekilleri, hak savunucuları cezaevinde. Biz dışarı çıktık diye Türkiye'nin problemleri düzelmedi. Bizim gazete olarak gazeteciler olarak görevimiz bu hak mücadelesinde daha evvel yaptığımız gibi korkusuzca bu işi yapmaya devam etmek. Herkes şunu unutmasın, biz dışarıdaysak dayanışma sayesinde dışarıdayız

İçeride arkadaşımız Akın Atalay’ı bıraktık. Akın Atalay, Cumhuriyet gazetesi bağımsız bir şekilde gazetecilik yapsın diye yıllardır emek veren bir arkadaşımız. Umuyorum en kısa zamanda onu da yanımıza alacağız. Bugün bu saatler 10 Mart, Akın Atalay’ın doğum günü. En kısa zamanda onu da yanımıza alıp, bağımsız gazetecilik hedefimize olduğunca devam etmek istiyoruz."

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