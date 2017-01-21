T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tahliye olan Hüsnü Mahalli'den ilk açıklama

"Bu çok komik bir suçlama"

21 Ocak 2017 17:58

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklanıp sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen gazeteci Hüsnü Mahalli, “Cumhurbaşkanına hakaret etmek benim karakterime ve gazetecilik etiğime göre yapabileceğim en son şeydi” dedi.

Mahalli, evinden gözaltına alınmış ve tutuklama istemiyle sevk edildiği mahkemece 15 Aralık 2016’da tutuklanmıştı.

İddianamede Mahalli hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret’ suçlamasıyla iki yıl dört aydan yedi yıl üç aya kadar hapis cezası istenmişti.

MS hastası Mahalli’nin sağlık durumunun iyi olmadığına dair haberler basına yansımıştı. Bu sebeple Mahalli’nin tahliye edilmesi isteniyordu. Mahalli, dün akşam tahliye edilmişti.

Cumhuriyet'in haberine göre, tahliyesini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji bölümündeki tedavisi esnasında öğrenen Mahalli, ‘er ya da geç’ serbest bırakılacağını düşündüğünü söyledi.

Suç teşkil eden bir şey yapmadığını belirten Mahalli, “İddianamede sayın Cumhurbaşkanına ve devletin görevlilerine toplu bir şekilde hakaret ettiğimi söylüyorlar. Bu çok komik bir suçlama. Cumhurbaşkanına hakaret etmek benim karakterime ve gazetecilik etiğime göre en son yapabileceğim bir şeydi” ifadelerini kullandı.

Mahalli, sağlık durumuyla ilgili şu bilgiyi verdi:

“Tutuklandığımın ertesi günü hastalığım atak yaptı. Pazartesi günü biyopsi yapılacak. Umarım sonuç iyi çıkar. Çifte sevinç yaşamış olurum.”

 

ETİKETLER

Hüsnü Mahallitahliyecumhurbaşkanına hakarettutuklamailk açıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24