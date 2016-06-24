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Tahliye olan DİHA muhabiri Nazım Daştan: Kalemimizi halka daha fazla adayacağız

Daştan 12 Şubat'ta tutuklanmıştı

24 Haziran 2016 00:57

Kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımları gerekçe gösterilerek 12 Şubat’ta tutuklanan Dicle Haber Ajansı (DİHA) Antep Muhabiri Nazım Daştan bugün ilk duruşmada tahliye edildi. Daştan, “Kalemimizi daha fazla halka adayacağız, kadrajlarımıza daha fazla halkın mücadelesini alacağız" dedi.

Dicle Haber Ajansı'ndan Sıddık Damar'ın haberine göre, Antep H Tipi Kapalı Cezaevi'nden serbest bırakıldı. Daştan, cezaevi önünde bekleyen kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Burada konuşan Daştan, "Tutuklanan muhabirlerden birisi de benim. Hazırlanan iddianameye bakıldığında gülünç suçlamalar ile skandal maddeler var. Tüm dünya halkları tarafından vahşi terör örgütü olarak kabul edilen DAİŞ çetelerinin haberini yapmak iddianamede karşıma çıkabildi. Yine aynı şekilde Taybet Ana haberini yapmam ve bunun için suçlanmam başlı başına bir skandal zaten. Bunlar duyurmak utanç verici şeyler değil, onur duyulacak, takdir edilecek bir davranıştır" diye konuştu.

 

“Sonuç alınmayacaktır”

 

Daştan, "Biz bugün takip ettiğimiz çizgiyi, geleneği daha fazla sahiplenerek, alanlarda, haberlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Kalemimizi daha fazla halka adayacağız, kadrajlarımıza daha fazla halkın mücadelesini alacağımızı belirtiyorum" dedi.

Daştan'ın babası Mehmet Ali Daştan da, oğlunun suçsuz olduğunu belirterek, sonuna kadar Nazım'ın arkasında olacağını belirtti. Baba Daştan, "Oğlum ile her zaman gurur duydum ve duymaya da devam edeceğim. Nazım hiç bir zaman yanlış işler yapmadı. Ne olursa olsun hep onun destekçisi olacağım" diye konuştu.

 

DİHA Muhabiri Nazım Daştan tahliye edildi

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