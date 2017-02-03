T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tahliye olan Ahmet Türk’ten ilk açıklama

Ahmet Türk, 43 gündür tutuklu bulunuyordu

03 Şubat 2017 20:35

Tutuklu eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk tahliye edildiKararı, Türk’ün avukatı Zeynep Boztoprak, Twitter üzerinden duyurdu. Avukat Boztoprak, Türk hakkında adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konulduğunu belirtti. Türk, haftada 3 gün imza atmak için emniyete gidecek.

Türk, tahliye sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Milletvekili arkadaşlarımız, partimizin liderleri,yetmişin üzerinde belediye başkanımız içeride. Umut ediyorum ki Türkiye'de bir ortak akıl oluşur. Bu ülkede artık ortak akılla hareket edilmesi gerekir. İnanın ki geçmişten bugüne geldiğimizde pek çok şeyler yaşadık. Sonuç olarak barıştan başka çözüm bulunamaz. Sağlık konusunda problemlerim vardı. İçeri alınmamız da hukuki değildi” dedi. Türk'ün açıklaması şöyle:

Ahmet Türk'ün avukatı Boztoprak BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "İstanbul Adli Tıp raporu Ahmet Türk'ün kalp pili takılmış olması da dahil bazı sağlık sorunları olduğunu teyit etti. Bunun üzerinde kaçma şüphesi bulunmadığını söyleyerek tahliye talebinde bulunduk. Mardin Sulh Ceza hakimliği tahliyesine karar verdi" dedi.

Adli Tıp, Türk'ün sağlık durumundan dolayı tahliye talebine olumsuz rapor vermişti. İstanbul Adli Tıp kurumu tarafından hazırlanan raporda, "Altı ayda bir tıbbi kontrollerinin yapılması şartıyla, cezaevinde bulunması hayati tehlike oluşturmamaktadır" ifadesi yer almıştı.

ETİKETLER

ahmet türktahliyekararı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24