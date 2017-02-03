Tahliye olan Ahmet Türk’ten ilk açıklama

Tutuklu eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk tahliye edildi. Kararı, Türk’ün avukatı Zeynep Boztoprak, Twitter üzerinden duyurdu. Avukat Boztoprak, Türk hakkında adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konulduğunu belirtti. Türk, haftada 3 gün imza atmak için emniyete gidecek.

Türk, tahliye sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Milletvekili arkadaşlarımız, partimizin liderleri,yetmişin üzerinde belediye başkanımız içeride. Umut ediyorum ki Türkiye'de bir ortak akıl oluşur. Bu ülkede artık ortak akılla hareket edilmesi gerekir. İnanın ki geçmişten bugüne geldiğimizde pek çok şeyler yaşadık. Sonuç olarak barıştan başka çözüm bulunamaz. Sağlık konusunda problemlerim vardı. İçeri alınmamız da hukuki değildi” dedi. Türk'ün açıklaması şöyle:

Ahmet Türk'ün avukatı Boztoprak BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "İstanbul Adli Tıp raporu Ahmet Türk'ün kalp pili takılmış olması da dahil bazı sağlık sorunları olduğunu teyit etti. Bunun üzerinde kaçma şüphesi bulunmadığını söyleyerek tahliye talebinde bulunduk. Mardin Sulh Ceza hakimliği tahliyesine karar verdi" dedi.

Adli Tıp, Türk'ün sağlık durumundan dolayı tahliye talebine olumsuz rapor vermişti. İstanbul Adli Tıp kurumu tarafından hazırlanan raporda, "Altı ayda bir tıbbi kontrollerinin yapılması şartıyla, cezaevinde bulunması hayati tehlike oluşturmamaktadır" ifadesi yer almıştı.