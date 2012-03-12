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Tahliye kararı dünyanın en çok konuşulanları arasında

Gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık, Sait Çakır ve Coşkun Musluk'un tahliyeleri Twitter'ı adeta yıktı. Tahliyeler 30 dakika içinde Worlwide TT statüsüne erişerek dünyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi

12 Mart 2012 21:05

T24- Gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık, Sait Çakır ve Coşkun Musluk'un tahliyeleri Twitter'ı adeta yıktı. Tahliyeler 30 dakika içinde Worlwide TT statüsüne erişerek dünyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Twitter'de yapılan yorumlarda da kullanıcılar konuya ilişkin duygu ve düşüncelerini şöyle açıkladılar:

"-Süper haber: Ahmet Şık ve Nedim Şener tahliye edildi. Bizi, suçsuz insanların serbest bırakılmasına sevinecek hale getirenler utansın.

-Nedim Şener ve Ahmet Şık artık serbest. Bu iki isim tahliye olduğuna göre başka gazeteciler yatmış çıkmış çok önemli değil.

Taraf Online: Odatv davasında tutuklu yargılanan Ahmet Şık ve Nedim Şener tahliye edildi.

-Fakirin kaybolan eşeğini bulunca sevinmesi gibi Şener ve Şık'ın özgürlüğe kavuşmasina seviniyoruz. Hepimiz Nasreddin Hoca olduk demek ki.

- Baransu ne der acaba. Şık ve Şener tutuklanınınca pek bi heyecanlıydı twitterda. Yok müthiş belgeler varmış, yok mevzu kitap değilmiş. FOS

-NEDİM ŞENER ve AHMET ŞIK tahliye edildi...Darısı başkanımız ve yoneticilerimizin basina #Azizyıldırımatahliye

-Ahmet Şık,Nedim Şener tahliyesi sevindirici, darısı tutuklu belediye başkanları, milletvekili, avukat, öğrenci ve DİHA muhabirlerinin başına

-"İstiklal Marşı" kabulunun 91.yıldönümü! 12 Mart tarihinde Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın tahliye olması çok hoş oldu!

-Adalet Duygusunun varlığını hissetmek güzel bir olay.Kuvvetler ayrılığı sağlanmalı Geçmiş olsun Şener ve Şık. Yapılan zaten şık olmamıştı.

-Hadi bu #cazhareketi nin ilk parcasi, Ahmet Şık ve Nedim Şener için gelsin. Stevie Wonder - Free

-Ahmet Şık Nedim Şener "O sarışın, ben esmerim diye mi tutukluyum" Müesser Yıldız'dan hakime soru.

TGRT HaberCanlı: ŞENER VE ŞIK'A TAHLİYE Gerekçe: Suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklu kaldıkları süre"
 

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