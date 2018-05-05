Tahliye kararı verilen hasta tutuklu cezaevinden çıkmadan gözaltına alındı

Kolon kanseri olduğu için dün denetimli tahliye kararı verilen Özgür Halk Dergisi çalışanı Devrim Ayık, tutuklu bulunduğu Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden çıkmadan gözaltına alındı. Ayık hakkında yakalama kararı olduğu belirtildi.

Mezopotamya Ajansı'da yer alan habere göre, Ayık, dün çıktığı mahkemede sağlık durumu dikkate alınarak ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verildi. Ayık, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tahliye edildiği sırada jandarma tarafından yeniden gözaltına alındı. 3 Ekim 2015'ten bu yana tutuklu olan Ayık'ın hakkında Antalya Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında yakalama kararı olduğu öne sürüldü.

Ayık hakkında "İzinsiz gösteriye katılmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiaları ile başlatıldığı belirtilen soruşturmanın hangi yıllara ait olduğu öğrenilemezken, soruşturma kapsamında Ayık'ın "firari" olduğu öne sürüldü. Döşemealtı Jandarma Karakolu'na götürülen Ayık'ın sabah saatlerinde Antalya Adliyesi'ne götürüleceği öğrenildi.



Oğlunun tahliye haberi üzerine Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi önüne giden anne Hülya Ayık, 3 yıla yakın bir süredir cezaevinde olan oğlunun yeniden başka bir gerekçeyle gözaltına alınmasını “bilinçli bir politika” olarak değerlendirdi. Anne Ayık, yapılan uygulamanın kabul edilemez olduğunu belirterek, tepkisini dile getirdi.