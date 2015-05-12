Tahliye kararı veren hâkimlerin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile 22 Temmuz ve devamı operasyonlarda tutuklanan, aralarında Yurt Atayün ve Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 63 polisin dosyalarında reddi hâkim kararı veren eski İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Metin Özçelik ile tahliye kararı veren eski İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Mustafa Başer'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Avukatları tutukluluk kararına itiraz etmişti

Hâkim Metin Özçelik 30 Nisan, Mustafa Başer ise 1 Mayıs günü “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmayı veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" ve “Silahlı örgüt üyesi olmak" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Avukatları da, geçtiğimiz günlerde tutukluluk kararının kaldırılması için itiraz dilekçesi vermişti.

‘Şüphelilerle fikir ve işbirliği iradesini gösteren somut deliller...’

İtirazı değerlendiren Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, talepleri reddederek, 2 hâkimin de tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, eski İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Mustafa Başer ve eski İstanbul 29. Asliye Ceza Hâkimi Metin Özçelik ile ilgili kararını oy çokluğuyla aldı.

Karara gerekçe olarak da, polisler hakkında Başer'in tahliye ve Özçelik'in verdiği reddi hâkim kararı, HSYK Başmüfettişi Ömer Kara tarafından düzenlenen ön rapor, HSYK Başmüfettişi Yunus Nadi Kolukısa tarafından Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan gerekçeli tutuklama ve yakalama talebi, üzerlerine atılı suçları işlediklerine ilişkin somut delile dayalı kuvvetli suç şüphesinin varlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma evrakındaki şüphelilerle fikir ve işbirliği iradesini gösteren somut delillerin bulunduğu yönünde kuvvetli şüphelerin olduğu kanaatine varılması gösterildi.

Üye hâkimden şerh kararı

Üye hâkim Alaattin Sabır ise karara şerh koydu. "Görevi kötüye kullanma" suçu dışında kalan suçlarla, Başer ve Özçelik arasında "Kuvvetli şüphelerin varlığını gösteren somut olgu" olarak değerlendirilebilecek bir delil ortaya konulmadığını savunan Hâkim Sabır, tutuklamanın orantılılık ve ölçülülük ilkesine aykırı olduğunu belirtti.

Mustafa Başer ve Metin Özçelik'in delilleri karartma ihtimalinin olmadığını ifade eden Hâkim Alaattin Sabır, şerh kararında, "Kendiliğinden teslim olarak sorguya katıldığı, mesleği gereği sabit ikametgah sahibi oluşu ve kaçma şüphesinin olmadığı, adli kontrol hükümlerinin takdir edilmesi gerektiği kanaatinde olduğumdan, sayın çoğunluğun tutukluluğa yapılan itirazın reddi yönündeki görüşüne katılmıyorum" dedi.

Anayasa Mahkemesi'ne başvurdular

Öte yandan, tutuklu hâkimler Mustafa Başer ve Metin Özçelik, avukatları aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Müvekkillerinin haklarının ihlal edildiğini belirten avukatlar, tahliye edilmeleri yönünde talepte bulunurken, Başer'in avukatı Önder Durdu 200 bin lira maddi ve manevi tazminat, Özçelik'in avukatı Celal Sis de "İhlal edilen haklar nedeniyle" 150 bin lira maddi ve manevi tazminat talep etti.