Tahliye kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

BOZOVA (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Bozova ilçesinde, kontrolden çıkıp, yağmur tahliye kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Sedat Timur (38) hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Bozova- Adıyaman karayolunda meydana geldi. İlçe merkezi yönüne ilerleyen Sedat Timur yönetimindeki 34 SC 8611 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki yağmur tahliye kanalına devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Timur, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Timur, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
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