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TAHLİYE İSTEMLERİ YARIN KARARA BAĞLANACAK İSTANBUL (A.A)

22 Haziran 2011 20:48

-TAHLİYE İSTEMLERİ YARIN KARARA BAĞLANACAK İSTANBUL (A.A) - 22.06.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasında tutuklu olarak yargılanırken milletvekili seçilen Prof. Dr. Mehmet Haberal ile gazeteci yazar Mustafa Balbay'ın tahliye istemlerinin yarın karara bağlanacağı bildirildi.  Alınan bilgiye göre, Haberal ve Balbay'ın avukatlarının tahliye istemine ilişkin başvuruları, bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirildi.  Konuya ilişkin incelemesini yarın da sürdürecek olan mahkeme heyetinin, tahliye istemlerine ilişkin kararını yarın açıklayacağı bildirildi.  Bu arada, ''Balyoz Planı'' davası kapsamında yargılandığı sırada milletvekili seçilen emekli Korgeneral Engin Alan'ın avukatının tahliye isteminin de İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilmeye başlandığı kaydedildi.  Yarın ''Balyoz Planı'' davasının duruşması yapılacağından Alan'ın tahliyesine ilişkin kararın, Cuma gününe kalabileceği öğrenildi.

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