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TAHLİYE GEMİSİNE FIRTINA ENGELİ SAMSUN GEMİSİ (A.A)

25 Şubat 2011 20:31

-TAHLİYE GEMİSİNE FIRTINA ENGELİ SAMSUN GEMİSİ (A.A) - 25.02.2011 - Türk vatandaşlarının tahliyesi için İstanbul'dan Libya'ya gitmek üzere yola çıkan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Girit Adası açıklarına demir atan ''Samsun'' adlı gemi, fırtına nedeniyle yer değiştirdi. Libya'da meydana gelen olaylar nedeniyle bu ülkede mahsur kalan Türkleri getirmek için, İstanbul Sarayburnu'ndaki limandan salı gecesi 00.40'ta yola çıkan ve halen Girit Adası açıklarında bulunan Deniz Cruise Ferrylines Şirketi'ne ait, Kaptan Atilla Günsur yönetimindeki ''Samsun'' adlı gemi, fırtına nedeniyle yer değiştirerek, Kissamos koyuna demir attı. Girit Adası açıklarında 24 saatten beri hava koşullarının düzelmesini bekleyen ve bir süre derin dalgalara direnen ''Samsun''un, yarın öğle saatlerinde Trablus'a hareket etmesi planlanıyor. Gemide, Türk Kızılayının hazırladığı bin kişilik gıda ve sağlık yardım malzemesinin yanı sıra, 39 personel, İstanbul Deniz Şube Müdürlüğünde görevli 5 polis, 4 yolcu, İstanbul Ulusal Medikal Kurtarma ekibinden 1 doktor, 1 hemşire ve 2 teknisyen ile Anadolu Ajansı muhabirleri bulunuyor.

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