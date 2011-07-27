Tahliye edilse bile görevi bırakacak!

T24 - Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu'nun, cezaevinden tahliye edilmesi halinde bile görevini bırakacağı öğrenildi.



Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Tayfur Havutçu'nun, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında 12 Temmuz'da ifadesi alınmış, daha sonra tutuklu yargılanmak üzere cezavevine gönderilmişti. Tayfur Havutçu ile ilgili tutukluluk kararının kalkmasına ilişkin yapılan itirazın dün reddedilmesinin ardından, Beşiktaş yönetimi yeni bir teknik adam arayışlarına başladı. Henüz Siyah Beyazlı yönetim kurulu üyeleri yeni teknik adam konusunda sonuca ulaşamazken, Tayfur Havutçu'nun dün cezaevinden çıkması halinde Beşiktaş'daki görevine devam etmeyi düşünmediği öğrenildi. Genç teknik adamın son 10 günde yaşanan süreçten olumsuz etkilendiği ve ailesi ile birlikte karar alarak uzun bir süre futboldan uzak kalmayı düşündüğü ifade edildi. Havutçu'nun bu kararını geçtiğimiz hafta içinde Metris Cezaevi'ne giderek kendisini ziyaret eden Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'e de bildirdiği, ancak Demirören'in Tayfur Havutçu'nun arkasında olduklarını dile getirerek, bu kararını askıya almasını istediği belirtildi.



Tayfur Havutçu'nun önümüzdeki süreçte cezaevinden çıkması halinde futbolla ilgili herhangi bir işte çalışmayacağı ve futboldan uzun bir süre uzak kalması bekliniyor.





