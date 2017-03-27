Tahliye edilmesi beklenen hasta tutuklu yaşamını yitirdi!

Bugün tahliye edilmesi beklenen ağır hasta tutuklu 65 yaşındaki Mehmet Yıldızbakan dün yaşamını yitirdi.

Evrensel’in haberine göre,5 yıldır Samandağ Cezaevinde tutuklu bulunan ağır hasta mahpus 65 yaşındaki Mehmet Yıldızbakan, dün yaşamını yitirdi.

Yıldızbakan yaşamını yitirmese, ağırlaşan sağlık durumu nedeniyle bugün denetimli serbestlik şartıyla tahliye edilecekti. İnsan Hakları Derneği (İHD) tarafından yapılan açıklamada, “Sağlık nedeniyle 5 yıldır tahliyesi edilmesini talep ettiğimiz Mehmet Yıldızbakan’ı devletin tabutla tahliye etti” dedi.

65 yaşındaki Mehmet Yıldızbakan, PKK sanığı oğlu Kenan Yıldızbakan’ın Mersin’de tutuklanmasının ardından, yakını Feride Arbuz, eşi Nazire Yıldızbakan, gelini Nuray Yıldızbakan, oğlu Lütfi Yıldızbakan ve kayınbiraderi Nevzat Topalel ile birlikte 2012 yılında tutuklanmıştı.

Uzun yıllar yüksek güvenlikli cezaevinde yatan ve bu nedenle kalp, şeker, göz gibi ağır kronik rahatsızlıkları bulunan Yıldızbakan, denetimli serbestlik için başvurmuş, 10 gün önce de Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bulunan açık cezaevine sevkedilmişti.

"Devlet tabutla tahliye etti"

Ancak tahliye gününü beklerken dün cezaevinde fenalaşan Yıldızbakan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yıldızbakan’ın serbest bırakılması için uzun yıllardır çaba harcayan İHD, “Mehmet Yıldızbakan 65 yaşında bir kalp hastasıydı. Diyabet yüzünden artık gözleri görmemeye başlamış, kalpte dört damar tıkalı olmasından kaynaklı riskli grupta görülüyor ve ameliyat olamıyordu. Devletin tabutla tahliye ettiği Mehmet Yıldızbakan’ın iki çocuğu ve eşi de şuan yüksek güvenlikli cezaevinde kalmaktadır. 02 Şubat 2017 günü merkezi hapishaneler komisyonu olarak hapishanede ziyaret ettiğimiz Mehmet Yıldızbakan’ı bize söyledikleri ile hatırlayacağız: Eşim, oğullarım, gelinim hepimiz cezaevindeyiz. Bu adalet değil adaletsizliktir” dedi.

Açıklamada, hükümete “Daha kaç insanın ölümü karşısında sessiz kalacaksınız” diye tepki gösterildi.