-TAHLİYE EDİLEN SANIKLAR İÇİN YURTDIŞI YASAĞI İSTANBUL (A.A) - 07.10.2010 - İkinci ''Ergenekon'' davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin tahliyelerine karar verdiği Mustafa Özbek, Fahri Kepek ve Ayhan Atabek için yurt dışına çıkış yasağı konuldu. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık ve avukatların taleplerinin ardından Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, ara kararlar doğrultusunda dava dosyasına gönderilen evrakı okudu. Duruşmada, sanık ve avukatların taleplerinin ardından Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, ara kararlar doğrultusunda dava dosyasına gönderilen evrakı okudu. Buna göre, Beşiktaş'taki İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinden gelen yazıda, tutuksuz sanık emekli Albay Arif Doğan'ın oksijen tüpüne bağlı olarak kardiyolog gözetiminde ifadesinin alınmasının mümkün olacağı belirtildi. Anayasa Mahkemesince gönderilen, AK Parti'nin katılmasına ilişkin dava dosyasının bir örneği de mahkemeye ulaştı. Duruşmada, üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu da talepler üzerine alınan ara kararları açıkladı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hamza Demir'in, sanık Durmuş Ali Özoğlu'nda çıktığı iddia edilen istihbari nitelikteki el yazılı belgedeki yazının kendisine ait olmadığını beyan etmesi üzerine, sanığın usulüne uygun şekilde el yazısı örneklerinin alınarak, Adli Tıp Kurumunca bilirkişi raporu düzenlenmesinin istenmesine karar verdi. Daha önceki yazışmalar sonucunda mahkemeye ulaşan ''Karargah Evleri'' olarak bilinen soruşturma evrakının yalnızca bir kısım ifadeleri içerdiği anlaşıldığından, yeniden ilgili mercilere müzekkere yazılarak tüm soruşturma dosyasının onaylı suretinin istenmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, tutuklu sanık Osman Gürbüz'ün talebi doğrultusunda da Astsubay Duran Fırat'ın MİT'te Mehmet Eymür ile birlikte çalışıp çalışmadığının, çalıştıysa hangi tarihlerde çalıştığının ilgili kurumdan sorulmasına hükmetti. Tutuklu sanık Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın avukatlarının talebi üzerine, ruhsatlarıyla ilgili belgeleri gelen silahların iadesine karar veren mahkeme heyeti, tutuklu sanık Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu'nun da duruşma günü tedavi gördüğü hastaneden gerekli tıbbi önlemler alınmak suretiyle sevki konusunda Beşiktaş'taki İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine yazı yazılmasını karara bağladı. Tahliye edilen tutuklu sanıklar Mustafa Özbek, Fahri Kepek ve Ayhan Atabek hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar veren mahkeme heyeti, tutuklu 30 sanığın tahliye taleplerini ise reddetti. Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün'ün, Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan'ın da aralarında bulunduğu 25 tutuklu sanığın tahliye edilmeleri yönünde oy kullandığı görüldü. Duruşma 1 Kasıma ertelendi.