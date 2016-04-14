Tahliye edilen Kürt sanatçı Aram Serhad: Barış şarkıları söylemeye devam edeceğim

Aydın’ın Söke İlçesi’nde 19 Mart 2013 tarihinde düzenlenen Newroz Bayramı etkinliğinde söylediği şarkılar nedeniyle “örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla tutuklanan Kürt sanatçı Aram Serhad, tahliye edildi. 110 günlük tutukluluk sürecinde 59 gün tek kişilik hücrede tutulduğunu belirten Aram Serhad, “Barış şarkıları söylemeye devam edeceğim” dedi.

Asıl adı Gökhan Sevinç olan ve halk arasında “Aram Serhad” diye bilinen Kürt sanatçı, 2013’te Aydın’ın Söke ilçesindeki Newroz kutlamasında söylediği "Oremar" ve "Bilind Apo" şarkıları gerekçe gösterilerek, "örgüt propagandası" suçlamasıyla 25 Aralık 2015 tarihinde tutuklanmıştı.

İlk demecini T24’e veren Aram Serhad, tutuklandığı gece Metris, ardından Silivri son olarak da Tekirdağ T Tipi Kapalı Cezaevi’ne kaldığını söyledi. Tekirdağ Cezaevi’nde, yasalara göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hüküm giyenlerin konması gereken tek kişilik hücrede kaldığını ifade eden Serhat, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Metris Cezaevi’ne götürülürken elime kelepçeyi takmak isteyen asker bir hayranımdı. Kelepçeyi takmaya çalışırken ağladığını gördüm. Elleri titrerdi ve uzun bir uğraştan sonra takamayıp arkadaşına devretti. İlginç anılarla geçti 110 gün.”

“Barış için söylemeye devam”

Hayatı boyunca ilk kez cezaevine girdiğini ve bu nedenle zorlandığını anlatan Aram Serhat, “Özgürlüğüme düşkün biriyim. Ayrıca kapalı alan fobim de vardı. Metris’te 1, Silivri’de 50 gün, Tekridağ’da da 59 gün kaldım. Metris ve Silivri rahattı ancak Tekirdağ’da hayli zorlandım. Tek kişilik hücre hayli zorladı. Ne gazete, ne televizyon vardı. 10 metrekarelik bir yerdi. Ama alışıyor insan. Yıllarca cezaevinde kalan insanlar var. Allah hepsinin yardımcı olsun. Herkes bir an evvel özgürlüğüne kavuşsun istiyorum… Ben ne kin ve nefrete sevk ettim insanları ne de şiddete davet ettim. Barış için söyledim türkülerimi. Bundan sonra da nefesim yettiği sürece barış ve halkların kardeşliği için söylemeye devam edeceğim” dedi.