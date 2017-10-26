Tahliye edilen insan hakları aktivistleri ülkelerine döndü

Büyükada davasında tutuklu bulunan ve dünkü duruşmada tahliye edilen Alman bilişim uzmanı Peter Steudtner ve İsveçli Ali Gharavi, bugün ülkelerine döndü.

İki isim İstanbul Atatürk Havalimanı’nda pasaport kontrolünden geçtikten sonra ülkelerine hareket etti. Steudtner ve, Gharayi Büyakada davasının dün görülen ilk duruşmasında birlikte tutuklandıkları 8 kişiyle birlikte tahliye edilmişti.

İstanbul Büyükada'da 5 Temmuz'da stres, travma ve digital güvenlik konuları üzerine gerçekleştirdikleri toplantı sırasında gözaltına alınan ve ardından tutuklanan insan hakları aktivistleri Alman Peter Steudtner ve İsveçli Ali Gharayi, tahliyelerinin ardından ülkelerine döndü.

İki isim İstanbul Atatürk Havalimanı’nda pasaport kontrolünden geçtikten sonra ülkelerine hareket etti. Steudtner ve, Gharayi Büyakada davasının dün görülen ilk duruşmasında birlikte tutuklandıkları 8 kişiyle birlikte tahliye edilmişti. (DHA)