Tahliye edilen HDP’li Konca için tutuklama kararı

Duruşma savcısının talebi üzerine mahkemenin oy birliği ile tahliye ettiği HDP Siirt Milletvekili Besime Konca hakkında Cumhuriyet Başsavcısı’nın itirazı üzerine yakalama kararı çıkarıldı.

dihaber’de yer alan habere göre, vekil dokunulmazlıklarının kaldırılması ardından 13 Aralık 2016’da tutuklanan ve 3 Mayıs günü çıkarıldığı Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edilen HDP Siirt Milletvekili Besime Konca’nın tahliyesine itiraz eden Cumhuriyet Başsavcısı’nın talebi kabul edildi. İtirazı değerlendiren Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Konca hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verdi.

Konca, 3 Mayıs’taki duruşmada duruşma savcısının talebi üzerine mahkeme heyeti tarafından oy birliği ile tahliye edilmişti.

Avukat Arslan: Skandal

Kararı “skandal” olarak değerlendiren Konca’nın avukatı Bayram Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı’nın duruşma savcısı ve mahkeme heyetini hiçe sayarak itirazda bulunduğuna vurgu yaptı. Kararla hukukun ayaklar altına alındığını dile getiren Arslan, “Cumhuriyet Başsavcısı, Siirt'te birleştirilen 12 ayrı dosyayı gerekçe gösteriyor. Ancak böyle bir şey yok. Çünkü bu dosyalar, dokunulmazlık kapsamında olan dosyalar. Bu kez Siirt’ten 5 ayrı dosya birleştirilerek Batman’daki mahkemeye gönderildi. Fakat Batman’daki mahkeme ‘yetkisizlik’ kararı vererek dosyayı Antep’teki Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderdi” dedi.

"Hukuk ayaklar altına alındı"

Verilen kararın hukuki bir yorumu olamayacağının ve zorlama bir yöntemle çıkarıldığının altını çizen Arslan, “Duruşma savcısı tahliye istedi, mahkeme de bu yönde tahliye talebini kabul edip müvekkilimin serbest bırakılmasına karar verdi. Ancak Cumhuriyet Başsavcısı kendine vazife çıkararak, hukuku ayaklar altına alarak, dosyayı bilmeden itirazda bulundu. Mahkeme ve duruşma savcısına saygısı yok. Bu ikinci defadır aynı uygulamayı yapıyorlar” diyerek tepki gösterdi.