Tahliye edilen gazeteci Murat Aksoy: TBMM Başkanı İsmail Kahraman devreye girdi, işten atıldım

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından tutuklanan gazeteci Murat Aksoy, CHP'deki TBMM Grup Danışmanlığı görevine Meclis Başkanı İsmail Kahraman tarafından sonra verildiğini belirterek, mesleğini yapma şansı bulamazsa limon satacağını söyledi.

Kendilerine 'Yurtta Sulh Konseyi' adını veren cuntacıların 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin bastırılmasının ardından başlatılan soruşturmalarda tutuklanan gazeteci Murat Aksoy ve şarkıcı Atilla Taş, önceki gün görülen duruşmada tahliye edildi.

"421 günün her günü ayrı bir travma"

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Murat Aksoy, tutuklu geçirdiği 421 günün her birinin travmatik olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Zordu ama geçti. En başından beri suçsuz olduğumuzu iddia ettik. İki duruşmada da kendimizi delillerle savunduk. İlkinde savcının 'suç vasfının değişebileceği' isteğiyle tahliye edildik. O gece başka bir soruşturma açıldı. O günleri çok konuşmanın da bir anlamı yok. Travmatik bir şey. 421 günün her günü ayrı bir travma. Her bir gün için ayrı bir ölü hikâyesi yazılabilir ama biz yaşamayı seçtik."

"Limon tezgâhı bakacağız"

Aksoy, mesleğini yapma şansı bulamazsa limon satacağını belirterek, "Bir süre sevdiklerimle olacağım. Yapabileceğimiz şeyler, yapabileceklerimizi ortaya koyacağımız mecralar da sınırlı. Biz de olabilirse eğer, bir yerde yazmak, bir yerde konuşmak için şansımızı deneyeceğiz. Olursa olacak, olmazsa da bir limon tezgâhı bakacağız" diye konuştu.

Aksoy, tutuklanmadan önce yürüttüğü CHP TBMM Grup Danışmanlığı görevine TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından sonra verildiğini ise şöyle anlattı:

"Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki TBMM Grup Danışmanlığı görevime, tutuklandıktan 1 ay sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ın inisiyatifiyle son verildi."