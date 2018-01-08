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Tahliye edilen FETÖ sanığı 3 akademisyen için yakalama kararı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve geçen hafta görülen duruşmada tahliye edilen 3 akademisyen hakkında yapılan itiraz sonrası yakalama kararı çıkarıldı

08 Ocak 2018 14:41

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, FETÖ\'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve geçen hafta görülen duruşmada tahliye edilen 3 akademisyen hakkında yapılan itiraz sonrası yakalama kararı çıkarıldı.
Gaziantep\'te, Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması\'na yönelik soruşturma kapsamında, örgütün akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturmada 88 kişi hakkında dava açıldı. 8\'i tutuklu olan 88 sanığın yargılandığı davanın geçen hafta 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmasında, mahkeme heyeti Prof. Dr. Selahattin Bekmez, Doç. Dr. Servet Demir ve Yrd. Doç. Dr. Murat Bağlıbel\'in tutuksuz yargılanması istemiyle tahliyesine karar verdi. Kararın ardından savcı Berekat Aksoy, 3 akademisyenin terör örgütünün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullandığı ve Bank Asya hesapları bulunduğunu belirterek tahliyelerine itirazda bulundu. Savcı Aksoy\'un itirazını değerlendiren 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 3 sanık hakkında yakalama emri çıkarılmasını kararlaştırdı. Mahkeme kararının ardından güvenlik güçleri Bekmez, Demir ve Bağlıbel\'in yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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