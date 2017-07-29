Tahliye edilen Cumhuriyet'çiler 272 gün sonra gazete binasına gitti: Bu ülkeyi düşünmeye devam edeceğiz

'FETÖ' sanığı savcı tarafından başlatılan soruşturma kapmasında tutuklanan ve 272 gün sonra ilk duruşmada tahliye olan 7 Cumhuriyet çalışanı gazetede okurlarla buluştu. Musa Kart, Hakan Kara, Önder Çelik, Güray Öz, Turhan Günay, Bülent Utku ve Mustafa Kemal Güngör gazete bahçesinde konuşma yaptı. Çizer Musa Kart, "9 ay bir mağduriyet yaşadık. Evet ailelerimizden uzak kaldık ama biz bu ülkeyi düşünmeye devam edeceğiz. Ziyadesiyle kasıldık, gerildik. Cumhuriyet gazetesi çalışanları olarak yazıp çizmeye devam edeceğiz" dedi. Serbest kalan Cumhuriyet'çilerin konuşmaları ardından söz alan Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç de "Cumhuriyet okurlarına, bize destek olan meslektaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti, Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Yayın Danışmanı Kadri Gürsel ve gazeteci Ahmet Şık’ın tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

Cumhuriyet binasında bugün yaşanan gelişmeler dakika dakika şöyle:

15:50 - Tahliye olan Cumhuiyet'çilerle ile okurlar fotoğraf çektirip sohbet etti.

15:40 - Orhan Erinç: Cumhuriyet okurlarına, bize destek olan meslektaşlara teşekkür ediyorum.

15:31- Önder Çelik konuştu.

Tutamaz tutamazlar derken nisan ayına geldik. iddianame geldi okuduk bir kenara bıraktık. Toplumun her kesiminden adaletsizliğe büyük tepki yağmaya başladı.

Hiç tanımadığım insanlar dün gece özgürlüğe kavuştuğumuz için sevgilerini ilettiler.

Cumhuriyet davası basın özgürlüğü adına simge bir davaya dönüştü.

15: 28- M. Kemal Güngör konuşmasını yaptı.

Konuşmama bir cezaevi anısıyla başlayacağım. Aslında nezaretten itibaren başlıyorum. Bizi tutamazlar dedik ama tuttular. İtiraz ettiler bizi tutamazlar dedik yine tutular. Artık inanç geldi 'tutacaklar bizi' diye nitekim 9 ay tuttular.

Duvarda bir gedik açıldı. Onlar çıktığında hep beraber olacağız. Büyük bir haksızlığa uğradık. Bizim şahsımızda tüm muhalifleri susturmaya yönelikti bu ancak har gecenin bir sabahı var.

Bunlar geçecek dayanışarak üstesinden geleceğiz

15:26- Turhan Günay konuşmasına başladı.

Turhan Günay: Bu süreçte kadınların dayanışması çok önemliydi. Kızlarımıza eşlerimize çok ama çok teşekkür ediyorum.

15:18 Hakan Kara konuştu.

Bu süreçte söylediğimiz tek şey var; gazetecilik suç değildir.

İnançlarım FETÖ'cü olamama engeldir. Hayat boyu kadın hareketini çok önemsedim. Feministler ne diyorsa çok haklıdır. 'FETÖ feminist mi?' diye sormam lazım.

Pensilvanya'ya gidenler gibi gitseydim, Venüs tablosu götürsem onlar bu tabloyu duvara asabilir miydi?

Fırsat buldukça tango yaparım, sorarım FETÖ tango yapar mı?

Ben evrime inanırım, FETÖ inanıyor mu?

Pelsinvanya'ya gitsem, Fethullah Gülen ile algoritma kavramını tartışa bilir miyim? Cumhurbaşkanı, 'bunlar aynı ekolden insanlar' diye suçladı. O zaman ben de sorarım, AKP'nin oekolü ne? Bizim bu ekollerle, FETÖ'ye yakın olan ekollerle ilgimiz yok. Onlar kendilerine baksınlar.

15: 16: Bülent Uktu: 9 ay tutuklu kaldık ve tahliye olduk. Kalbimizin yarası içeride kaldı. Dört arkadaşımız da özgürlüklerine kavuşmalıdır. Bu özgürlük müdür tartışılır. Yarı açık cezaevi gibi.

15:14- Güray Öz konuştu.

Güray Öz: Gezi hareketiyle başlayan bir süreç vardı Türkiye'de katlanarak devam ediyordu. Sonraki adımı Cumhuriyet tutuklamaları oldu.

Cezaevinde yatarken okurları özledim. Sanırım onlar da beni özlemiştir.

15:05- Musa Kart: 9 ay sonra karşısıza çıktım. Şaşkınlık içindeyim. Olağanüstü duygular yaşattınız. Bir aileye bir gazeteye sahip olmanın ne olduğunu bize yaşattınız. Yaşarken farketmiyoruz.

Tüm imkansızlıklara rağmen en iyi gazete olduğunu gösterdiniz. Teşekkür ediyoruz sizlere. Zor koşullarda sergilediğiniz dayanışma için teşekkür ediyorum.

Gazetemize sahip çıkan okuyucularımıza teşekkür ediyorum. Yurt dışında da bu dayanışmayı sergilediler. Karikatür köşem boş kalmasın diye dayanışanlara teşekkür ederim. Bizi yalnız bırakmayan başta CHP'li vekillere teşekkür ediyorum. 9 ay önce içeri girdiğimizde bunun taşınamaz, sürdürülemez bir tablo olduğunu biliyorduk. Bir suçluluk duygusuyla değil güvenle duyuyorduk. Tavrımızın ne olduğunu biliyorduk.

Yalnız bırakılmadık. Muazzam bir dayanışma sergilendi. İlk günden itibaren tüm arkadaşlarımız Cumhuriyet'e yakışır biçimde birlikte oldular. Gazetemize her zaman tüm terör örgütlerine en başka FETÖ olmak üzere PKK'nin hedefi oldu.



13 yıl önce Fetullah Gülen'in askeri bota tırmanışını çizdim.



Sadece ve sadece gazetecilik yaptığı için tutuklu olanlar var. Kadri, Murat, Akın sevgili kardeşim Emre. Bu insanları terör örgütüyle irtibatlandıramazsınız. Oyun bozuldu.



9 ay bir mağduriyet yaşadık. Evet ailelerimizden uzak kaldık ama biz bu ülkeyi düşünmeye devam edeceğiz. Ziyadesiyle kasıldık, gerildik. Cumhuriyet gazetesi çalışanları olarak yazıp çizmeye devam edeceğiz.

14:58- İlk konuşmayı gazetenin imtiyaz sahibi Orhan Erinç konuştu.

Orhan Erinç: Umut etmiyoruz inanıyoruz. Cumhuriyet'in bir aile olduğunu bu nedenle de birkez daha yaşadık. Türkiye'nin ve mesleğimizin en önemli sıkıntılarımızdan biri gazetecilik anlayışının hergün biraz daha yozlaşmış oluşu. Benim başladığım yıllardan 1970'li yıllara kadar üç kağatçılık yapan gazetecilirle selam sabah kesilirdi. Bu anlayış daha katı uygulanırdı. Şimdi ise itibar görüyor. Bu da Türkiye'nin geldiği noktayı gösteriyor.

Buradan teeşekkür etmek durumunda olduğumuz kişiler var onların dışında meslek örgütleri ve partiler var. Bizimle dayanışma gösterdiler. Avukatlarımız var.

Hukukun gereklerini yerine getirdiler. Hukukun ne olduğunu gösterdiler. Teşekkürlerimizi ödeme olanağımız fiilen yok ama manevi olarak ödemek durumundayız.

İçeriden dışarıya çıkma başarısı gösteren arkadaşlarımız adına iki konuşma yapılacak ilki Musa Kart.

14:30- Tahliye edilen çalışma arkadaşlarımız 272 gün sonra Cumhuriyet gazetesinin bahçesinde.

FETÖ sanığı savcı Murat İnam’ın başlattığı soruşturma kapsamında 272 gündür tutuklu bulunan Cumhuriyetçilerden 7'si İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ara kararıyla tahliye edildi.

Haklarında tahliye kararı verilen çizer Musa Kart, yazarımız Hakan Kara, yönetici Önder Çelik okur temsilcisi Güray Öz, Kitap eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay, avukatlarımız Bülent Utku ve Mustafa Kemal Güngör Cumhuriyet okuyucularıyla gazetede bir araya geliyor.

TGC'den hoşgeldin ziyareti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto ile Genel Sekreteri Sibel Güneş, tahliye olan arkadaşlarımıza 'Hoşgeldiniz' demek için Cumhuriyet'i ziyaret etti. 272 gün aradan sorna yuvalarına dönen Turhan Günay ve Güray Öz'e 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiler.

CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Barış Yarkadaş, Cumhuriyet çalışanlarına destek için Cumhuriyet bahçesinde.