-Tahliye edilen 22 kişi, cezaevinden çıktı ANKARA (A.A) - 10.12.2011 - Ankara'daki Hopa olaylarını protesto sonrası tutuklanan ve dün tahliyelerine karar verilen 22 kişi, cezaevinden çıktı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Hopa protestosunda tutuklanan 22 kişi hakkında verdiği tahliye kararı sonra, gençlerin aileleri ve arkadaşları Sincan'daki cezaevinin önünde toplandı. Grup, tutukluların serbest bırakma işlemleri tamamlanıncaya kadar cezaevi önünde şarkı söyledi, halay çekti. İşlemleri biten tutuklular gruplar halinde cezaevi kapısının önünde bekleyenlerin yanına getirildi. Davul zurnayla karşılanan serbest kalanlar, kendilerini bekleyenlerle tek tek kucaklaştı. Bekleyenlerden bazıları arkadaşlarını yaş pastayla karşıladı.