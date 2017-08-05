T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tahliye edilen 17 IŞİD'liden 16'sı tekrar tutuklandı

Antep'te IŞİD'in emniyet müdürlüğüne düzenlediği bombalı saldırının ardından tutuklanıp serbest bırakılan 17 kişiden 16'sı tekrar cezaevine konuldu.

05 Ağustos 2017 19:22

IŞİD tarafından 1 Mayıs 2016 günü Antep Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 polis hayatını kaybetti, çok sayıda yurttaş da yaralandı.

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 39'u tutuklanırken, 110 sanık hakkında dava açıldı.

Geçen hafta yapılan davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu 39 sanıktan 19'u hakkında tutuksuz yargılama kararı vererek tahliye etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz çarşamba günü 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu kararına itiraz etti.

Başsavcılığın itirazını değerlendiren üst mahkeme olan 9. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye edilen 19 sanıktan 17'si hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Kararın ardından tahliye edilen 17 IŞİD üyesinden 16'sı dün yakalandı ve yeniden cezaevine konuldu. 

ETİKETLER

GaziantepIŞİDtutuklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24