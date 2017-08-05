Tahliye edilen 17 IŞİD'liden 16'sı tekrar tutuklandı

IŞİD tarafından 1 Mayıs 2016 günü Antep Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 polis hayatını kaybetti, çok sayıda yurttaş da yaralandı.

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 39'u tutuklanırken, 110 sanık hakkında dava açıldı.

Geçen hafta yapılan davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu 39 sanıktan 19'u hakkında tutuksuz yargılama kararı vererek tahliye etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz çarşamba günü 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu kararına itiraz etti.

Başsavcılığın itirazını değerlendiren üst mahkeme olan 9. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye edilen 19 sanıktan 17'si hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Kararın ardından tahliye edilen 17 IŞİD üyesinden 16'sı dün yakalandı ve yeniden cezaevine konuldu.