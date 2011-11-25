Tahliye dilekçeleri verildi, savcılık olumsuz görüş bildirdi!

T24

Gözler nöbetçi mahkemede



Dilekçeler bugün verilmişti



Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yapılan değişikliğin Meclis'te kabul edilmesinden sonra aralarında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu şüphelilerin tahliye talepleriyle ilgili soruşturma savcısı ''olumsuz'' görüş bildirdi.Yasa değişikliğinin Meclis'te kabul edilmesinin ardından şike soruşturmasında tutuklanan Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Tayfur Havutçu, Serdar Adalı, Ahmet Ateş, Korcan Çelikay, Ümit Karan'ın avukatları, bu sabah tahliye talebinde bulundu. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin değerlendirileceği tahliye talepleri için soruşturmayı yürüten Savcı Mehmet Berk'ten görüş alındı. Taleplere ilişkin mütalaasını veren Savcı Mehmet Berk şüphelilerin, "Tahliye taleplerinin reddi" yönünde karar verilmesini istedi. Savcı Berk, yasanın henüz yürürlüğe girmediğine dikkat çekerek soruşturma sürecinde şu aşamada bir değişiklik olmadığını kaydetti.3 Temmuz'da başlayan futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında 14 Temmuz tarihinde bu yana tutuklu yargılanan Beşiktaş teknik direktörü Tayfur Havutçu, futbol komitesi başkanı Serdal Adalı ve protokol müdürü Ahmet Ateş'in tutukluluk hallerinin bu akşam saatlerinde son bulması bekleniyordu.14 Nisan'da yürürlüğe giren 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'nun 8 maddesi dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oturumda değiştirilmişti.Kanunda yapılan en önemli değişiklik ise spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden kişilere 5-12 yıl arası ön görülen hapis cezasının 1-3 yıla inmesi oldu.Yapılan bu değişiklik sonrası 14 Temmuz'dan bu yana Metris Cezaevi'nde tutuklu yargılanan Havutçu, Ateş ve Adalı'nın tahliye olmaları için avukatları bugün savcılığa dilekçe vermişti.Ancak şike soruşturmasını yürüten Savcı Mehmet Berk'in bu başvuruları redettiği açıklandı. Konu ile ilgili açıklama yapan Havutçu'nun avukat Nail Gönenli savcının dilekçeleri redettiğini ve taleplerinin nöbetçi mahkemeye taşındığını ifade etti.Bu akşam nöbetçi mahkeme tutukluluğun kalkması konusunda yapılan başvuruların kararını verecek.Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunda değişiklik yapan kanun teklifinin TBMM'den geçmesinin ardından Metris Cezaevi'nde bulunan tutuklulardan bazıları tahliye dilekçesi verdi.Yasa henüz Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmadığı ve resmi gazetede yayınlanmadığı için yürürlüğü girmedi ancak ‘futbolda şike soruşturması’ kapsamında tutuklanan şüphelilerin avukatları tahliye dilekçelerini vermeye başladı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelen avukatlar, Tayfur Havutçu, Serdar Adalı, Ahmet Ateş, Korcan Çelikay, İlhan Ekşioğlu ve Mecnun Otyakmaz hakkındaki tutuklama kararının kaldırılmasını talep etti.Yeni maddeyle, 5 yıldan 12 yıla kadar hapis yerine "1 yıldan 3 yıla" kadar hapis cezası verileceği kararlaştırılmıştı.