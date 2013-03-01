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Spor

Tahkim'den Terim'in cezasına onay

TFF Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verilen 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 30 bin lira para cezasını onadı

01 Mart 2013 23:14

Fatih Terim, Galatasaray'ın Orduspor ile oynadığı maçın devre arasında hakeme gösterdiği tepki nedeniyle tribüne gönderilmiş ve sonrasında da PFDK'ya sevk edilmişti.

PFDK da dün sözlü savunmasını aldığı Terim'e 3 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 30 bin lira para cezası vermişti. Akşam saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binasında bir araya gelen Tahkim Kurulu, Terim'e verilen cezayı onadı.

Bu ceza sonucu Fatih Terim, takımının ligdeki Eskişehirspor, Gençlerbirliği ve Kayserispor maçlarında saha kenarında görev yapamayacak.

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