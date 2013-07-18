Tahkim'den Galatasaray'ın yabancı başvurusuna ret

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın AB pasaportu taşıyan futbolcularının yerli statüsünde oynama başvurularını reddetti. Tahkim Kurulu'nun, 7 günlük itiraz süresi geçtikten sonra başvuru yapıldığı için bu talebi reddettiği bildirildi.

Tahkim Kurulu'nun, 7 günlük itiraz süresi geçtikten sonra başvuru yapıldığı için bu talebi reddettiği bildirildi.Alınan karar şöyle;

Aurelian Bayard Chedjou Fongang, Dany Achile Nounkeu Tchounkeu, Wesley Sneijder, johan Erik Calvin Elmander, Tebily Didier Drogba, Riera Ortega ve Noureddine Amrabat ile ilgili Kurulumuzun E.2013/187 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddi ile dosya üzerinde yapılan müzakere neticesinde;

Futbolcular vekili tarafından yapılan başvurunun 2013-2014 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsünün 2.maddesinin 2. ve 3. fıkra hükümlerine yönelik olduğu; dilekçede, başvurucuların yabancı statüsünde olmadıklarının tespitinin istendiği anlaşılmıştır.

Başvurunun yöneldiği 2013-2014 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü, TFF Yönetim Kurulu'nun 18.06.2013 tarih ve 27 sayılı toplantısında aldığı karar ile kabul edilmiş, bu karar da 19.06.2013 tarihinde TFF'nin resmi internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilindiği üzere Kurulumuza itirazların Tahkim Kurulu Talimatının 7.maddesi uyarınca itiraz konusu kararın yazılı bildirimini veya yazılı bildirim hükmündeki duyuruyu izleyen 7 gün içerisinde harcı yatırılmak suretiyle gerçekleştirilmesi gerekmekte iken başvuru, TFF Yönetim Kurulu kararının yazılı olarak duyurulduğu 19.06.2013 tarihinden itibaren 7 günlük itiraz süresi geçtikten sonra 12.07.2013 tarihinde yapılmıştır.

Öte yandan, her ne kadar başvuru dilekçesinin muhtelif kısımlarında 2013-2014 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsündeki düzenlemenin uluslararası anlaşmalar ile sair düzenlemelere aykırı olduğu ileri sürülmüş ve nihayetinde aykırılıkların giderilmesinin gerektiği ifade edilmişse de, başvuruda asıl arzu edilenin, başvuran futbolcuların "yabancı olmadıklarının tespiti" olduğu açık olup "tespit" talepli başvurunun bu haliyle, Kurulumuzun yargı yetkisine dair Tahkim Kurulu Talimatı'nın 2.maddesinde tahdidi olarak sayılan başvurulardan biri olmadığı kabul edilmelidir.

Böylece, ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanacağı üzere, Tahkim Kurulu Talimatının 2. ve 7. Maddelerine aykırı başvurunun reddine oybirliği ile karar verildi.