T24 LogoT24 Logo
Spor

Tahkim'den Fenerbahçe'ye kötü haber

İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin, aldığı para cezası ve Okul Açık Üst D Blok'ta bileti bulunan sarı-lacivertli taraftarların Passolig kartlarının bloke edilmesi kararına yaptığı itirazı reddetti

21 Eylül 2017 19:40

İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe\'nin, aldığı para cezası ve Okul Açık Üst D Blok\'ta bileti bulunan sarı-lacivertli taraftarların Passolig kartlarının bloke edilmesi kararına yaptığı itirazı reddetti.
Tahkim Kurulu\'ndan yapılan açıklamada, \"Fenerbahçe Futbol A.Ş.\'nin, PFDK\'nın 14.09.2017 tarih ve E.2017-2018/101 - K.2017-2018/114 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Fenerbahçe Futbol A.Ş.\'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT\'nin 52/2. maddesi uyarınca 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- FDT\'nin 52/3. maddesi uyarınca, saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Okul Açık Üst D bloka giriş yapan taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir\" denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHATürkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu FenerbahçeOkul AçıkBlokPassoligTahkim KuruluFutbolPFDKYapılanFenerbahçe FutbolFDTTL

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24