Tahkim'den Fenerbahçe'ye kötü haber

İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe\'nin, aldığı para cezası ve Okul Açık Üst D Blok\'ta bileti bulunan sarı-lacivertli taraftarların Passolig kartlarının bloke edilmesi kararına yaptığı itirazı reddetti.

Tahkim Kurulu\'ndan yapılan açıklamada, \"Fenerbahçe Futbol A.Ş.\'nin, PFDK\'nın 14.09.2017 tarih ve E.2017-2018/101 - K.2017-2018/114 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.\'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT\'nin 52/2. maddesi uyarınca 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- FDT\'nin 52/3. maddesi uyarınca, saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Okul Açık Üst D bloka giriş yapan taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir\" denildi.