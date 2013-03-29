Tahkim'den Emre'ye iyi haber

Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun Disiplin Kurulu'na sevkedilmesini isteyen Kasımpaşa'nın talebini reddetti. Kurul, teknik direktör Yılmaz Vural ve Kayserisporlu Bobo'nun cezalarını da 1'er yıl erteledi.



Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynadıkları maçta Emre'nin teknik direktör Şota Arveladze ve oyunculara küfür ettiğini ileri sürmüştü.

Bu nedenle Emre'nin Disiplin Kurulu'na sevkedilmesini isteyen Kasımpaşa'nın ilk isteği Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği'nce kabul edilmemişti.

Talep, Tahkim Kurulu'na da götürüldü. Kurul dosyayı görüştü ve "Kasımpaşa'nın başvurusunun usul ve esasa uygun olmadığı" gerekçesiyle ret kararı verdi.



Bobo'nun cezası ertelendi



Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Kayserisporlu futbolcu Bobo'ya verdiği 2 maç men cezasını onarken, cezanın 1 maçlık kısmını 1 yıl süreyle erteledi.

TFF'den yapılan açıklamada, Bobo'nun 2 maç men ve 6 bin 500 lira para cezasına yapılan itirazın reddedildiği, 2 maç men cezasından yalnız 1 maç men cezasının 1 yıl süreyle ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Recep Mamur'un ise 45 gün hak mahrumiyeti ve 15 bin lira para cezasına yapılan itirazın ve cezanın ertelenmesi talebinin reddedildiği kaydedildi.



Yılmaz Vural'ın cezasına da erteleme



PFDK'nın Sanica Boru Elazığspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'a, Spor Toto Süper Lig'de Eskişehirspor ile oynadıkları maçta hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verdiği 1 maç men cezası 1 yıl süreyle ertelendi.

Açıklamada, Vural'ın 1 maç men ve 10 bin lira para cezasının onandığı, ancak 1 maç men cezasının 1 yıl süreyle ertelenmesine karar verildiği ifade edildi.

Kurul, ayrıca Polatlı Bugsaşsporlu futbolcu Galip Güzel ve Kayseri Şekerspor'un teknik direktörü Cahit Erçevik'in 3 maç men cezalarından, yalnız 1 maç men cezalarını 1 yıl süreyle erteledi.

Tahkim Kurulu, PFDK'nın 14 maç men ve 24 bin lira para cezası verdiği Karşıyakalı futbolcu Şehmus Özer'in cezasına yapılan itirazı ise reddetti.