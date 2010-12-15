-TAHKİMDEN BEŞİKTAŞ'A RET İSTANBUL (A.A) - 15.12.2010 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), Bursaspor maçında çıkan olaylar nedeniyle Beşiktaş'a verdiği 2 maç tarafsız sahada seyircisiz oynama cezasını onadı. Beşiktaş Kulübünün itirazı üzerine bugün olağanüstü toplanan Tahkim Kurulu, yapılan itirazları değerlendirip karara bağladı. Tahkim Kurulundan yapılan açıklamada, Beşiktaş Kulübünün, PFDK'nın kararına karşı yaptığı başvurunun incelendiği müzakere sonucunda; PFDK tarafından Beşiktaş Kulübüne verilen 2 resmi müsabakayı tarafsız sahada seyircisiz oynama cezasının (D.Tolga Aytöre ve Tanju Güvendiren'in cezanın 2 resmi müsabakayı seyircisiz oynama cezası şeklinde tayin edilmesi gerektiği yönündeki karşı oylarıyla) oy çokluğuyla onanmasına karar verildiği bildirildi. Ayrıca Beşiktaş Kulübüne Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. maddesi uyarınca verilen 30 bin TL para cezasının oy birliğiyle onanmasına, Futbol Disiplin Talimatı'nın 45/1. maddesi gereğince verilen 5 bin TL para cezasının ise ihtar cezası olarak oy birliğiyle düzeltilmesine, PFDK kararının bu şekilde değiştirilerek onanmasına karar verildiği kaydedildi.