-TAHKİM'DEN BEŞİKTAŞ'A KÖTÜ HABER İSTANBUL (A.A) - 05.05.2011 - Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ta zaman zaman A takım kadrosunda yer alan A2 takımı oyuncusu Atınç Nukan için siyah-beyazlı kulübün yaptığı başvuruyu reddetti. Tahkim Kurulu, A2 takımının 26 Nisan'da Akhisar Belediyespor ile oynadığı karşılaşmada rakibine yaptığı kural dışı hareket nedeniyle PFDK tarafından Atınç'a verilen 3 resmi müsabakadan men cezasını, oy birliğiyle onadı. Öte yandan kurul, Beylerbeyi Kulübü ile futbolcu Savaş Kaya arasındaki anlaşmazlıkla ilgili Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun verdiği kararı değiştirerek, futbolcu alacağını net 17.300 lira olarak tespit etti.