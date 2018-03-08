Tahkim Kurulu'ndan Ersun Yanal ve Trabzonspor kararı 

İSTANBUL, (DHA)

Tahkim Kurulu, Ersun Yanal ile Trabzonspor Kulübü arasındaki uyuşmazlığa ilişkin olarak, duruşmanın reddine ve yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair oy çokluğuyla karar verdi.

Tahkim Kurulu\'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

\"Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş.\'nin, \"Teknik Adam\" Kazım Ersun Yanal ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu\'nun 08.12.2017 tarih ve E.2017/603 - K.2017/667 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Esas hakkında karar verildiğinden; Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş.\'nin 16.02.2018 tarihli dilekçesine istinaden yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının onanmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir.\"

