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Spor

TAHKİM KURULU'NDAN BURSASPOR'A RET İSTANBUL (A.A)

11 Aralık 2010 16:02

-TAHKİM KURULU'NDAN BURSASPOR'A RET İSTANBUL (A.A) - 11.12.2010 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Bursaspor'a verdiği 2 maç seyircisiz oynama ile Bursasporlu futbolcu Volkan Şen'e verilen 2 maç men cezalarını onadı. Bursaspor Kulübü'nün itirazı üzerine bugün olağanüstü toplanan Tahkim Kurulu, yapılan itirazları değerlendirip karara bağladı. Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Bursaspor Kulübü'nün, PFDK'nın kararına karşı yaptığı başvurunun incelendiği, yapılan müzakere sonucunda, ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere, PFDK tarafından Bursaspor Kulübü'ne Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 51/2. maddesi uyarınca verilen 2 resmi müsabakayı seyircisiz oynama cezasına yapılan itirazın reddi ile PFDK kararının oybirliğiyle onanmasına karar verildiği bildirildi. Bursaspor Kulübü futbolcusu Volkan Şen için yapılan başvurunun da incelendiği kaydedilen açıklamada, ''Yapılan müzakere sonucunda, futbolcu Volkan Şen'e FDT'nin 37/3. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesi, cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılması şeklindeki PFDK kararına karşı yapılan itirazın reddine, PFDK kararının oybirliğiyle onanmasına karar verilmiştir'' denildi.

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