Tahkim Kurulu'ndan Bursaspor ve Fenerbahçe'ye ret

İSTANBUL,(DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Bursaspor\'un aldığı cezalara ilişkin yaptığı itirazları reddederek PFDK\'nın verdiği kararları onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararları şu şekilde:

\"Fenerbahçe A.Ş. ve başkanı Aziz Yıldırım ile ilgili, PFDK\'nın 08.02.2018 tarihli E. 2017-2018/581 K.2017-2018/ 711 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe A.Ş.\'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT\'nin 53/2. maddesi uyarınca 200.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT\'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST H,I,OKUL AÇIK C,D,E,F,K,L,M bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesi, cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Fenerbahçe A.Ş\'nin kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT\'nin 38/3 maddesi uyarınca 100,00 TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Fenerbahçe A.Ş\'nin kulüp Başkanı Aziz Yıldırım\'ın kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT\'nin 38/3 ve 38/1-b maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000. TL para ceza verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Bursa Spor Kulübü\'nün ile ilgili, PFDK\'nın 08.02.2018 tarihli E. 2017-2018/578 K.2017-2018/ 692 kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Bursaspor Kulübü\'nün taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT\'nin 53/2. maddesi uyarınca 100.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT\'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney kale arkası 123,124,125,126, kuzey kale arkası 109,110, maraton üst 216, maraton alt 115,116,117,118 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesi cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Bursaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT\'nin 52/2. maddesi uyarınca 100.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT\'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu güney kale arkası tribündeki tüm bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesi cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen GÜNEY KALE ARKASI 123,124,125,126. bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Bursaspor Kulübünün merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT\'nin 49/2. maddesi uyarınca 15.000.-TL para cezası ile cezalandırılması sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir.\"