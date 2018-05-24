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Spor

Tahkim Kurulu'ndan Arda Turan'ın cezasına indirim

Turan'ın 16 maçlık cezası Tahkim Kurulu'nca 10 maça indirildi

24 Mayıs 2018 19:29

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan hakkında verdiği16 maç men cezasını 10 maça indirdi. 

TFF'nin internet sitesinden yayınlanan Tahkim Kurulu kararında; 

"Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu Arda Turan ile ilgili, PFDK'nın 10.05.2018 tarihli E.2017-2018/970 K.2017-2018/1154 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde:

- Duruşma talebinin reddine,

- PFDK tarafından verilen 16 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezasının; 10 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezası olarak düzeltilerek onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir" denildi. 

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