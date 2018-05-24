Tahkim Kurulu'ndan Arda Turan'ın cezasına indirim

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan hakkında verdiği16 maç men cezasını 10 maça indirdi.

TFF'nin internet sitesinden yayınlanan Tahkim Kurulu kararında;

"Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu Arda Turan ile ilgili, PFDK'nın 10.05.2018 tarihli E.2017-2018/970 K.2017-2018/1154 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde:



- Duruşma talebinin reddine,



- PFDK tarafından verilen 16 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezasının; 10 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezası olarak düzeltilerek onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.