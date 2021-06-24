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Spor

Tahkim Kurulu, 'yabancı kuralı' itirazlarını reddetti

TFF, yeni sezonda yabancı kuralının 8+6 olduğunu açıklamıştı

24 Haziran 2021 20:40

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kutulu, Fenerbahçe, Galatasaray ve Kulüpler Birliği'nin yabancı kuralı ile ilgili yaptığı itirazı reddetti.

TFFTürkiye Futbol FederasyonuTahkim KuruluTahkimFenerbahçeGalatasarayKulüpler Birliği
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